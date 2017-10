Mot me diell dhe i ftohtë

Moti në Maqedoni sot do të jetë me diell dhe i ftohtë me temperatura të ulëta të mëngjesit. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga drejtimi verior, veçanërisht përgjatë Vardarit. Temperatura do të lëvizë prej shtatë deri në 14 gradë.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe i ftohtë me temperatura të ulëta të mëngjesit. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verior. Temperatura do të arrijë deri në 12 gradë.

Të premten pritet mot me vranësira mesatare dhe temperaturat e mëngjesit do të jenë pak më të larta.