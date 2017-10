Ndërroi jetë djali i komandantit të UÇK-së Rahim Samiut Komandant Zogut – (FOTO)

Nga një operacion i rrëndë në spitalin e Turqisë nderoi jetë djali i komandantit të UÇK-së Rahim Samiut Komandant Zogut Flamur Samiu.

Familjes Samiu i shprehim ngushellime dhe Zoti i dhasht durimin.

Familja jote ishte shumë krenare me ty, të kujtojm me mall o engjull, qoft i leht dheu per ty, dhe qofsh gjithmon banor i Xhennetit.

Shkruan: Gjyla Çeliku

Një shkrim me dhimbje, vërtetë kam shumë dhimbje, me lot shkruaj…

Djali është një engjëll që u rrit jetim, por u rrit krenar sepse babai i tij ishte Komandant Zogu në UÇK, i cili dhuroi jetën e tij për të lirinë tonë. Me pikëllimin më të madh sa e mora lajmin që Flamuri s’është më në mesin tonë, por ashtu krenar shkoi te babai i tij… Nëna e Flamurit është mikesha ime, të cilës nuk kam forcë t’i bëj telefon sepse veten s’e përmbajë nga lotët, por unë e di se do ta përballojë edhe këtë dëshirë të Zotit. Ajo është grua e guximshme, vazhdon traditën e bashkëshortit, ka marrë pjesë në tribnat e mia në Tetovë dhe di të thotë të vërtetën, ajo është më e fortë dhe më e guximshme se unë dhe çdo grua, unë jam e sigurtë që do ta tejkalojë edhe këtë gjendje të dhimbshme shumë…



Shpirti më dhemb edhe mua, s’dua ta besoj, por ja, ashtu qenka shkruar!!!



Bëhu e fortë mikja ime, s’të lejmë vetëm!



Flamurit i vazhdoftë fëmijëria në parajsë me babin e tij!

Shkruan: Arijana Ibrahimi – Moderatore në Televizionin Koha Burrat si Flamuri KURRË nuk vdesin!

Lamtumirë engjëll, u prefsh në paqe!

Ngushëllime zonja Lule, bëhu e fortë ashtu sic ke qenë cdoherë!

Dhembje pas dhembjes. Na iku edhe amaneti. Nga një operacion i rëndë në spitalin e Turqisë ndërroi jetë djali i vetëm i komandantit të UÇK-së Rahim Samiut Komandant Zogut, Flamur Samiu, shkruan Rilind Gervalla.

Shkruan: Jashar Sejdiu

Me dhimbti shpirti,u trondita kur mora kete lajme te piklluar se paska ndruar jete Engjulli i vogel,shpirti i paster i Flamurit,Djali i komandant Zogut,u trondita,po ne kete muaj para 1 viti, muajin Nentor kur beme xhirimin e emisionit ne tv me rastin e 28 Nentorit Flamuri i vogel bashke me motren e ti na sollen ne studio dy flamura kombetar,”JA XHAXHI JASHAR!STOLISNJA STUDION TUAJE ME KTA FLAMURA TE BUKUR” por kur sdo ta kisha menduar se Flamurin ma nuk do ta shof.

Te qofte i lehte dheu o shpirti i vogel,Flamur ishe dhe flamur do te mbetesh!



Me vjen mire qe pata rastin te kem nje foto me Ty o Flamur,kete do ta ruaje sa te jem gjall.

O Zot pranoe ne kopshtin e Xhenetit ,le ti shijoi te mirat e tua ne ate bote sepse shpirti i ti eshte i paster si engjull!



Ngushllime familjes Samiu dhe durim,Zoti e merr ate qe don,prandaj duhet pajtuar edhe pse dhimbja eshte e madhe,TE ZOTIT JEMI DHE TEK AI DO TE KTHEHEMI,kush me heret e kush me vone.



SHPIRTI I FLAMURIT PUSHOFTE NE XHENNETIN FIRDAUS.