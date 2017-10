Ndryshimi i temperaturave, shtohen thirrjet në shërbimin e urgjencës

Pacientët që vuajnë më shuëm nga këto ndryshime janë ata që kanë probleme të zakonshme me zemrën dhe tensionin e lartë.

Ndryshimi i motit dhe rënia e temperaturave solli shtim të numrittë pacientëve që kanë zakonisht probleme me enët e gjakut, që ankohen nga tensioni I lartë, goditje në tru, problem me frymëmarrjen për shkak të lagështisë së ajrit, she të lënduarit në aksidente trafiku që janë të zakonshme për fundjavën.

Mbeten rekomandimet e zakonshme, respektim të këshillave të mjekëve amë dhe marrja në rregull e terapive dhe nëse paraqiten probleme qytetarët mund të paraqiten në numrat tanë të shërbimit për këshilla urgjente.