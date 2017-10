Në Parlament do të ketë 5 deputet të rinj numri mund të shkojë deri në 11

Pas mbarimit të rrethit të dytë në zgjedhjet lokale në 29 tetor, Parlamenti i Republikës së Maqedonisë do të punojë me përbërje tjetër, transmeton Zhurnal.

Do të ketë më së paku 5 deputetë të rinj, por shanset qëndrojnë që ky numër të rritet deri në 11.

E mundshme është edhe në qeverinë qendrore sepse dy ministra aktual hyrën në rrethin e dytëtë zgjedhjve lokale.

5 deputetë nga përbërja aktuale janë bërë kryetar komune në rrethin e parë dhe në vend të tyre do të vijnë të ri, që do ta rrisë përqindjen e deputetëve sepse në vend të meshkujve më së shumti do të hyjnë të gjinisë femërore.

Nga detyra e deputetit do të largohet Petre Shilegov i cili u bë kryetar i Qytetit të Shkupit.

Në vend të Shilegovit duhet që të vijë e katërta me radhë, dhe ajo është Tatijana Lalçeska nga Tetova.

Stefan Bogoev u bë kryetar në Karposh, në zgjedhjet parlamentare ishte zonën numër 1. Dhe nëvend të Bogoevit do të duhej të vjen edhe një grua, Aneta Simeska Dimoska nga Makedonski Brod.

Nga deputët kryetar komune u bë edhe Maksim Dimitrievski nga Kumanova.

Ky ishte deputet në zonën numër 2 dhe në vend të tij do të duhej që të vijë Liljana Tasevska.

Dy deputët e rinjë do të vijnë nga zona numër 4 sepse prej këtu Kosta Janevski u bë kryetar nëStrumicë dhe Sasho Pockov në Gjevgjeli. Në vend të këtyre dyve do të duheshte që të ulen Riste Tashev nga Negotina dhe Biljana Jovanovska nga Shkupi. Megjithatë Jovanovska është emëruar drejtoreshë e Agjencionit për Punësim dhe nëse kjo qëndron në pozicionin e saj atëherë do tëhyjë Kostadin Kostadinov.

Mirëpo kjo nuk është lista përfundimtare e deputetëve të rinj, sepse mundësi të mëdha janë qëdo të ndërrohen edhe gjashtë të tjerë në rrethin e dytë të zgjedhjeve.

Deputeti i LSDM-së Kurto Dudush do të garon në Shuto Orizare me Elvis Bajram.

Dudush në rrethin e parë fitoi 200 vota më shumë se Elvis Bajram. Ndërsa vjenë si deputet i zonës 2.

Nga zona e tretë zgjedhore, deputet që mundet të bëhet kryetarë komune është Blagoja Boçvarski, kurse beteja ishte e ashpër në këtë komunë, Zahariev morri më shumë 36 vota.

Edhe një kryetar i mundshëm nga radhët e përbërjes së deputetëve të LSDM-së është edhe Betiane Kitev që në rrethin e dytë në Kavadarc do të shkojë me Mitko Jançev nga VMRO-DPMNE. Jançev në rrethin e parë kishte epërsi 600 vota.

Nga VMRO-ja në rrethin e dytë do të shkoj Johan Tarçullovski dhe nëse bëhet kryetar në këtë komunë atëherë do të kemi ndërrim nga lista nga zona e 2 zgjedhore.

Mundësitë janë që edhe tek partitë politike shqiptare të zëvendësohen dy deputetë, Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët që në rrethin e dytë do të garon me Ramiz Merkon e BDI-së, dhe Zeqirija Ibrahimit nga BESA ku hyri në rrethin e dytë në Çair.

Mirëpo edhe në pushtetin qendror dy ministra dëshirojnë që të bëhen kryetar komune.

Një nga ato Arben Taravari, si dhe Ramiz Merko .

Ndërsa vetëm që të fillojnë kryetarët e rinjë në fuksion, drejtorë të rinjë do të marrin Parkingjet në komunën Qendër, burgu në Shutkë sepse drejtorët aktual, Sasha Bogdanoviq dhe Aleksandër Naumovski u bënë kryetarë në Qendër dhe në Gjorçe Petrov.