Neziri, premtojmë shërbime cilësore për qytetarët – (VIDEO)

Kandidati për kryetarë të komunës së Tetovës nga rradhët e Aleancës për shqiptarët Adnan Neziri, sot ka zhvilluar takime me qytetarë në lagjen Çarshia e Epërme në Tetovë. Neziri, me këtë rast është njohur me problemet në këtë lagje dhe ka shtuar se ai kandidon në këto zgjedhje që komuna të jep shërbime më cilësore ndaj sektorit të biznesit dhe qytetarëve, transmeton Televizioni Koha.

Ai sqaroi se komuna dhe kryetari duhet që të paktën të ofrojnë shërbimet elementare për qytetarët siç janë uji i pisjëh, pastërtia publike dhe infrastruktura. /Tv KOha/