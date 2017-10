Adnan Neziri kandidati i Aleancës për shqiptarët për komunën e Tetovës së bashku me ekipin e tij ka realizuar takime me qytetarët nga Çarshia e Epërme, përgjatë rrugës së butiqeve në Tetovë e deri te shkolla fillore Liria. Sipas Nezirit këto takime realizohen me qëllim që më për së afërmi të njihen me problemet, nevojat dhe hallet me të cilat qytetarët ballafaqohen në përditshmërinë e tyre. Me këtë rast Neziri ka premtuar rregullimin infrastrukturor të rrugës së butiqeve sipas të gjitha standardeve moderne, ai gjithashtu premtoi edhe ndërtimin e një objekti të ri për shkollën fillore “Liria “ në Tetovë.

Kandidati për kryetarë komune nga Aleanca për Shqiptarët gjatë ditës ka vijuar aktivitetet e tij në kuadër të kampanjës edhe në disa pjesë tjera të qytetit të Tetovës. /Tv Koha/