Nuk i preu flokët për 12 vjet, shikoni sa arriti gjatësia e tyre falë një sekreti të vogël

Tashmë okët mund t`i mbështjellë rreth trupit.

Ky ishte rezultati i gjatësisë së okëve të Malgorzata Kulczyk nga Londra, e cila nuk i preu ato për 12 vite me rradhë. 32-vjeçarja i ka okët e gjatë deri te nyjet e këmbëve. Madje, ajo nuk i ka lyer kurrë, përdor shampo të zakonshme dhe i thahen nga uji brenda 20 minutave. Malgorzata tregon edhe një tjetër sekret të rritjes së okëve të saj. Para se t’i pastrojë, ajo i lyen me vajin e kokosit për të ushqyer rrënjët. Vajza shprehet se nuk guxon dot që t`i presë edhe pse e pengojnë në jetën e përditshme: Kam të plan të shkoj me studime dhe me gjithë këto flokë, e kam të pamundur. Nuk mund t’i pres, pa to jam askush”, ka thënë Kulczyk.

Megjithëse ka edhe të tjera që kanë okë të gjatë, ajo pret të arrijë ndonjë çmim për kualitetin dhe bukurinë që kanë okët e saj të shpesh.