Protestë mbarëpopullore për marrjen e mandatit të Zoran Zaevit

“Tvrdokordni”, sot ka ftuar në protestë mbarëpopullore përpara vilës së presidenti të shtetit, Gjorge Ivanov, me kërkesë që t’i merret mandati kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev, për ashtu siç thonë, mospërmbajtjen e garancive dhe punën kundër interesave maqedonase nacilonale dhe shtetërore dhe punën për interesat e huaj dhe shkatërrim të shtetit, njofton Portalb.mk, transmeton Express.

“Me marrjen e mandatit do të mundësohet që të ndërmerren të gjitha masat e patjetërsueshme për mbrojtje të rrëndit kushtetues dhe të shtetit, nga të gjitha veprimet me të cilat shteti dhe populli maqedonas vendosen nën okupim të drejtpërdrejt dhe të qetë”, thonë nga iniciativa.

Protesta do të fillojë nesër në ora 17:00, përpara zyrës së Delegacionit të Bashkimit Evropian, prej ku, ashtu siç thonë nga iniciativa do t’i drejtohen BE-së dhe

NATO-s dhe do të dërgojnë 12 kërkesa protestuese. Protesta do të vazhdojë

nëpërmjet rrugës “Nënë Tereza”, deri te vila presidenciale në Vodno, ku

presidentit Gjorge Ivanov do t’i dorëzohen kërkesat protestuese./Express/