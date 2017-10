Me vendimin që mori në seancën e saj të djeshme, Qeveria e Maqedonisë kërkon që institucionet shtetërore të respektojnë rekomandimet e Avokatit të Popullit,

Avokati i Popullit, Ixhet Memeti tha se ky rekomandim nuk paraqet mënyrë të re të punës, por bëhet fjalë për detyrim formal të Qeverisë ndaj Brukselit dhe shtoi se pret nga Qeveria e re do të ketë qasje më serioze ndaj raporteve të veçanta të Avokatit të Popullit dhe për to do të diskutojnë në seancat qeveritare.