Qytetarët: Koalicioni Aleanca me Besë në interes të popullit

Java e ardhshme, apo 29 tetori është dita kur qytetarët për së dyti herë duhet të përcaktohen për kandidatët e tyre të favorshëm për të parët e komunës. Në bllokun politik shqiptar kjo situatë është bërë më interesante shkaku i lidhjes së një koalicioni mes partisë së Selës, Aleanca për shqiptarët dhe BESËS së Kasamit. Ja çka thonë anketuesit për MEDIAL.mk mbi këtë bashkëpunim

Pas zyrtarizimit të koalicionimit midis Aleancës për shqiptarët dhe Lëvizjes BESA për bashkëpunim në rrethin e dytë, qytetarët me mendime të ndryshme e komentojnë këtë ujdi politike.

Disa të anketuar thonë që është mirë dhe në dobi të popullit, por ka edhe të tillë që mendojnë se ky koalicion është i vonshëm, pasi që është dashur të ndodhte më herët nëse tendenca ka qenë populli dhe mposhtja e BDI-së.

“Nuk e di çfarë të them është mirë, ata janë bashkuar për interesa të popullit”, thotë një qytetar.

“Besojmë që do të bëhet më mirë, në rast se ka një konkurrencë kësisoj kjo duhet të jetë për interesa të popullit më tepër, sepse populli do t’i gjykojë dikur”.

“Mirë janë duke shkuar, mendoj që janë bashkuar për interesa të popullit dhe presim të kenë suksese në punë, ajo na duhet neve”, thotë tjetri.

“Besoj që e kanë bërë për interesin e popullit, nëse e kanë bërë për interesa të veta më mirë mos ta kishin bërë fare. Presim të kenë sukses”.

“Unë mendoj që është një koalicion i vonshëm, sepse e patën një rast historik në zgjedhjet e dhjetorit për të bërë ndryshime. Tash mendoj që është vetëm një koalicion i shpëtimit prej humbjes sidomos të kryetarëve të të dyjave partive. E bënë për interesa personale, sepse kur është dashur të bëhet nuk e bënë dhe ta kishin bërë në atë kohë do e çonin BDI-në në histori, tash edhe populli është vështirë për t’u bind”, thotë një i anketuar tjetër.

“Nuk jam i përcaktuar për asnjë parti, e respektoj pozitivitetin te të gjitha partitë, pavarësisht a është BESA a është BDI, VMRO apo LSDM, megjithatë, duhet të kenë marrëveshje që të bashkëpunojnë, të kenë raporte mes veti, pa atë nuk ka asgjë”, thotë një qytetar maqedonas.

“Sa për politikën, unë nuk përzihem në ato punë që të mos gaboj, sepse unë jam 78 vjeçar dhe të mos gaboj ndonjë fjalë, kështu që më mirë është të hesht dhe të mos flas. Vetëm se e vërej që nuk është në rregull, pasi unë vrapoj pas dokumenteve dhe njëri të dërgon në një vend, tjetri në vend tjetër, ndërsa nuk mund të nxjerrësh dokumente në asnjë mënyrë”, shprehet ky qytetar.

“Mendoj që edhe VMRO me anë të atij koalicioni do të mund të përfitojë diçka, sa do të realizohet kjo do të shohim”.

Ndryshe, rundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet me 29 tetor, ku në garë janë kandidatë për kryetar komunash nga LSDM, VMRO, BDI, Aleanca e BESA. /medial