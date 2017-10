SHBA-BE:Zgjedhjet ishin demokratik – (VIDEO)

Ambasada e SHBA-ve në Shkup përgëzon qytetarët e Maqedonisë të cilët ushtruan të drejtën e votës në zgjedhjet lokale të tetorit 2017. Janë përshëndetur gjithashtu konkluzat preliminare të OSBE/ODIHR se zgjedhjet ishin konkurruese dhe se respektimi i lirive themelore kontribuoi për një proces demokratik.Këto konkluza janë në pajtim me ato të ekipeve të Ambasadës së SHBA-ve që vëzhguan zgjedhjet në rrethin e parë dhe të dytë theksohet në deklaratën e Ambasadës.

“Atje ku ka dyshime për parregullsi dhe keqpërdorime, përsëri ftojmë qytetarët që ato raste t’i paraqesin, ndërsa autoritetet përkatëse t’i shqyrtojnë me përpikëri. Po ashtu, nxisim Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe autoritetet tjera qeveritare të shfrytëzojnë periudhën pas zgjedhjeve për t’i shqyrtuar rekomandimet e ODIHR-it për zgjedhjet e 2016 dhe 2017. Kjo do të përforcojë proceset e ardhshme zgjedhore. Një qeveri lokale e fuqishme krijon bazat për një demokraci dinamike”.

Ambasada vlerëson se kryetarët dhe këshilltarët e sapozgjedhur të komunave i inkurajojmë të jenë të hapur dhe t’u përgjigjen kërkesave të qytetarëve në komunat që drejtojnë. Zgjedhjet lokale në Maqedoni u japin mandat të pastër kryetarëve dhe këshilltarëve të komunave për atë si qytetarët duan të duken autoritetet lokale në komunat e tyre, vlerësoi zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijançiq

“Zgjedhjet u monitoruan nga OSBE/ODIHR i cili në deklaratën e tij fillestare deklaroi se dy raundet ishin konkurruese përmes respektimit të lirive themelore, edhe pse ishin vërejtur dobësi të caktuara. Të gjithë duhet tu përmbahen porosive të dhëna nga OSE-ODIHR, me çka institucioneve shtetërore do iu mundësohet ti përforcojnë kapacitetet e tyre para ciklit të ardhshëm zgjedhor. Në këtë aspekt, BE është e gatshme të jap mbështetjen e saj. me rëndësi është që të gjithë liderët partiak të sillen me përgjegjshmëri me qëllim që ta rrisin besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore dhe proceset politike”, deklaroi Maja Kocijançiq.

Kocijançiç theksoi se tani theksi duhet të vihet në lëvizjen e agjendës së reformës të drejtuar drejt BE-së përmes një procesi inkluziv, ​​në interes të të gjithë qytetarëve. Vërejtjet dhe ankesat e pjesëmarrësve në zgjedhje, sipas Kocijançiq, duhet të zgjidhen me ndihmën e institucioneve.