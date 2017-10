Volejboll, tetovaret gati për sezonin e ri

Me ndeshjet e xhiros së parë që do të zhvillohen të shtunën starton kampionati i ri i Maqedonisë në volejboll për femra, ku kësaj radhe do të marrin pjesë 10 ekipe, në mesin e të cilave edhe klubi i volejbollit “Universiteti i Tetovës” që drejtohet nga stafi i trajnerëve, Laureta Abazi, Flaurent Islami dhe Naim Abazi. Për sfidat që e presin e ekipin e studenteve tetovare, ndihmëstrajneri Flaurent Islami tha se janë bërë përgatitje të duhura.

“Kemi dy muaj që kemi zhvilluar përgatitjet tona. Përgatitjet fizike i kemi mbaruar para dy javësh dhe jemi të gatshëm për kampionatin e ardhshëm. Shpresojmë, sepse në ekipin tonë kemi edhe një përforcim nga Shqipëria, nga ekipi i Partizanit të Tiranës, e ajo është Sara Shehu, një pranues-sulmuese e përgatitur në të gjitha aspektet, si fizikisht ashtu edhe teknikisht”, deklaroi Flaurent Islami.

Për pretendimet e studenteve tetovare ndihmës trajneri, Islami theksoj: “Pretendimet e klubit janë që të gjendemi në kreun e tabelës”, tha ai.

Në xhiron e parë do të takohen: Janta Volej – Universiteti i Tetovës, Planet – Pelisteri Volej, Makedonija Maks – Studenti , Kumanova – Bamikori, Viktori Volej – Nakovski Volej.