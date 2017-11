Albon Xhemaili zyrtarisht kryetar i komunës së Bogovinës – (VIDEO)

Komisioni Komunal Zgjedhor në Bogovinë sot i ka ndarë çertifikatën kryetarit të ri të kësaj komune Albon Xhemaili nga Aleanca për Shqiptarët.

Poashtu edhe ushtruesja e detyrës kryetare e komunës së Bogovinës Lumturije iljazi, ia dorëzoi postin kryetarit të ri Albon Xhemailit,nga Aleanca për Shqiptarët të cilët qytetarët më 29 tetor vendosën që ai ta kenë udhëheqës në këtë mandat 4 vjeçar.

Kryetari Xhemaili gjatë fjalës së tij përshëndetëse e falënderoi ushtruesen e detyrës për mikpritjen dhe premtoi se do të punojnë shumë për këtë komunë.Ai theksoi se premtimet e dhëna gjatë fushatës do ti mbajë. Ndër tjera, Xhemaili premtoi për depolitizimin e administratës dhe arsimit dhe gjithashtu tha se fjalës së tij do t’i qëndroj deri më të mandatit të tij.

Përndryshe në zgjedhjet e 15 tetorit, në raundin e parë garruan katër kandidat, Berzah Bejtullahu nga BDi-ja. Elvir iseni nga PDSH-ja dhe Minur Asani nga Lëvizja Besa.Në raundin e dytë garruan Bejtullahu nga BDi-ja dhe Albon Xhemaili nga Aleanca për Shqiptarë.

Kandidati i BDi-së morri 5390 vota, ndërsa kandidati i Aleancës 6430 vota.Poashtu sot çertifikatat i kanë marrë edhe 19 këshilltarët e rinj në këshillin e komunës së Bogovinës.Në këtë përbërje BDi-ja ka 7 këshilltarë, Aleanca për Shqiptarët 5, Lëvizja Besa 5 këshilltarë dhe dy këshilltarë PDSH-ja. /Tv Koha/