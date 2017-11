Alimi: Jemi të motivuar dhe të gatshëm për të vazhduar me fitore

Në kampin e Shkëndijës klima është shumë pozitive dhe entuziaste para takimit me Rabotnickit në Tetovë. Armend Alimi ka respekt për rivalin e së dielës, por beson në vazhdimin e rezultateve pozitive.

“E respektojmë maksimalisht Rabotniçkin që ka ekip cilësorë dhe këtë po e dëshmojnë me paraqitjet dhe rezultatet në ndeshjet e fundit. Vinë në këtë ndeshje pas një serie të mirë të rezultateve, mirëpo ne hymë në çdo ndeshje për 3 pikë dhe kështu do të jetë edhe të dielën. Mendoj se gjithçka varet nga ne dhe nga ajo se si i qasemi ndeshjes. Jemi të motivuar dhe të gatshëm për të vazhduar me fitore”, deklaroi mesfushori i Shkëndijës, Armend Alimi./lajm

Ndeshjet, java e 14-të

(E diel, ora 13:30)

Akademija Pandev-Pobeda

Shkëndija-Rabotnicki

Shkupi-Sileks

Vardar-Skopje

Pelister-Renova

Renditja:

1.Shkëndija 31

2.A.Pandev 21 (-1)

3.Vardar 20 (-2)

4.Sileks 19

5.Renova 17

6.Rabotnicki 16

7.Shkupi 15

8.Pelister 12

9.Pobeda 12

10.Skopje 09