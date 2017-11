BISKOTA ME MARMELATË

përbërësit250 gr margarin, 250 gr sheqer pluhur, 2 sheqer vanilje, 1 pluhur për pjekje, 500 gr miell,marmalate, 100 gr çokollatë për zierje, 100 ml qumësht2 luge vaj, kokos ose arra te bluara.

Hapat:Perzijme margarinen dhe sheqerin pluhur dhe sheqerin e vaniljes derisa te behet mase

kremoze. Shtojme miellin e perzier me pluhurin per pjekje dhe perziejme derisa te behet nje brume I

bute.

Nga brumi ndajme toptha te cilet I bejme ne forme paksa te zgjatur dhe pjekim ne 120 grade

per 60 minuta.Pastaj pasi te ftohen I bejem nga dy duke I lyer me marmelate dhe pastja gjysme e seciles

biskote e kalojme neper cokollaten e shkrire me vajin dhe qumeshtin.Pastaj I kalojme neper kokos ose arra te bluara.