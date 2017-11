Central Azia metalls, pronar i ri i minierës Sasa

Kompania Central Azia metalls (Central Asia Metals PLC), me seli në Londër, Britania e Madhe, edhe zyrtarisht u bë pronar i minierës Sasa nga Makedonska Kamenica, pasi në Bursën londineze sot u përfunduar procedura për blerje të 100 për qind nga Links Resorsis Limited (Lynx Resources Limited), ish-pronari i minierës.

Kompania Central Azia metalls e bleu Links resorsis limited për 402,5 milionë dollarë.

Paraprakisht, kompania mori leje për përvetësim nga ana e Komisionit për mbrojtje të korrupsionit i Republikës së Maqedonisë. Përvetësimi është kryer sipas rregullave të Bursës londineze, në të cilën kuoton Central Azia metalls.

“Jemi të kënaqur që procesi i përvetësimit të përfundojë me sukses dhe që hapen dyert për ardhmëri të suksesshme të minierës Sasa. Besojmë se me këtë do të japim nxitje plotësuese për zhvillim të përgjithshëm të bashkësisë lokale, por edhe ekonomisë së Maqedonisë”, deklaroi kryetari ekzekutiv i Central azia metalls, Nik Kllark (Nick Clarke).

Central Azia metalls është kompani me përvojë të madhe operative, ndërsa posedon 100 për qind nga operacioni për bakër Kounrad, dhe 80 për qind nga koncesioni për hulumtim të bakrit në Shauk, që të dyja në Kazakistan.