Çka thanë politikanët, zyrtarët e familjarët për ‘rastin e Kumanovës’ (Video)

Pjesëtarët e Grupit të Kumanovës u dënuan dje me 746 vjet burg në një proces të tensionuar gjyqësor në Shkup pas përleshjeve të majit të vitit 2015 që ndodhën në këtë qytet mes një grupi të shqiptarëve nga Maqedonia e Kosova dhe forcave të armatosura të Maqedonisë.

Shtatë persona u dënuan me burgim të përjetshëm, 13 u dënuan me nga 40 vjet burgim, e 13 të tjerë u dënuan me dënime mes 10 dhe 20 vjet. Ndërsa katër veta nga ky grup u liruan nga akuzat.

Ngjarja e ndodhur në maj të vitit 2015 në ‘Lagjen e Trimave’ në Kumanovë, përfundoi me 18 persona të vdekur e shumë të tjerë të plagosur.

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, në Emisionin ‘Jeta në Kosovës’, më 26 maj të vitit të kaluar pati thënë se gjërat në Kumanovë, në ditët e luftimeve ndërmjet grupit të armatosur të shqiptarëve dhe policisë maqedonase kanë mundur të shkojnë edhe më keq.

“Sigurisht ka mundur të ndodhë më keq dhe të mos dalë askush i gjallë prej aty sepse deri në orën 10 ishin vrarë 3 policë dhe gjërat tanimë kishin shkuar shumë larg. Përpjekjet bëheshin se si të ndërpritet zjarri dhe të marrin një vendim ata që ishin brenda. Por vendimi duhej të ishte i tyre. Ata kërkuan që të dorëzohen dhe në këtë vëzhgim situate ka qenë OSBE që e ka vëzhguar nga afër procesin e dorëzimit. Më vjen keq për ata që kanë humbur jetën, por edhe për ata që janë në burgje, por më mirë se ata që janë në burgje mund ta thonë të vërtetën, nuk mundet askush tjetër”, kishte thënë Ahmeti për Emisionin ‘Jeta në Kosovë’.

Ai gjatë këtij emisioni pati përmendur se në Maqedoni ende ka procese të montuara ndaj shqiptarëve nëpër gjykata./INDEKSONLINE/