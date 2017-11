Ditë e madhe për Leo Messin

Lionel Messi do ta bëjë paraqitjen e 600-të me fanellën e Barcelonës.

Lionel Messi do ta zhvillojë një ndeshje speciale sonte ndaj Sevillas.

Ai do ta bëjë paraqitjen e 600-të me fanellën e Barcelonës. 30-vjeçari luajti për herë të parë me skuadrën katalane më 2004.

Kurse, sot konsiderohet si një prej futbollistëve më të mirë në histori.

Messi ka realizuar 523 gola për Barcelonën nga i pari ndaj Albacetes më 2005, përcjell “lajmi.net”.

Messi sot është ylli kryesor i Barcelonës dhe pesë herë fitues i “Topit të Artë”. /Lajmi.net/