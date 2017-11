Ema motra e Adelinës dhe Zanfinës e kujton nënën e saj Monën me këtë foto

Ema Ismaili është motra e këngëtareve tona të dashura Adelna dhe Zanfina Ismailit, shkruan “Kosovarja”.

Vitin që lamë pas, motrave Imaili iu vdiq nëna me të cilën ishin aq shumë të lidhura, dhe la një zbrazëti të madhe në zemrat e tyre.

Nga te tre vajzat është Zanfina ajo e cila e ka shpreh haptazi dhimbjen e saj për të ndjerën Monën.

Por, sonte është Ema, ajo e cila ka nda një foto me ndjekësit e saj në instastory, ku aty shihet Ema me nënën e saj tashmë të ndjerë Mona Ismailin dhe me një familjare të tyre, ndërsa foton e shoqëron me këto fjalë: “Me dy ma tmirat nnbote… Mom I miss you so much”./Kosovarja/