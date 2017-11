Enca në një dilem të madhe

Një pjesë e Encës i thotë të dal kurse pjesa tjetër i thotë të rri në shtëpi, shkruan lajmi.

E kur gjendet në pozita të tilla, këngëtarja Enca Haxhia ka menduar një zgjidhje shumë interesante.

Ajo në Instagram ka hedhur një video ku shihet se gjysma e fytyrës është e girmosur kurse gjysma tjetër jo.

“Kur gjysma jote do me dal ndërsa gjysma tjetër do te rrije ne shpi ???? #libraProblems” është shkrimi i lënë videos në të cilën Enca foli në gjuhën angleze.

E për këtë gjë, ajo u kritikua nga një fans, që i tha se si ‘angleze’ është larg nga hollivudi.