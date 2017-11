Europa League, Kualifikohen Lazio Arsenal Steaua dhe Zenit

Ndeshjet e katërta të grupeve të Europa League, për ato nga G deri në L, kanë parë të ndalen ekipet kryesuese, e të favorizohen disi ato që luftojnë ende për qëndrimin mes më të mirëve të kompeticionit të dytë për nga rëndësia në Europë. Pas skuadrës së Dinamo Kiev pranverë evropiane kanë siguruar edhe Arsenali, Zenit, Steaua dhe Lazio.

Kështu, Steaua ka barazuar me Hapoelin 1-1, edhe pse duket se e ka një këmbë drejt kualifikimit. Plzeni ka triumfuar 4-1 ndaj Luganos, duke rrëmbyer vendin e dytë në grupin G.

Edhe Arsenali nuk ka shkuar më shumë sesa barazimi pa gola ndaj Crvena Zvezdës në Londër, por mbetet në krye me 10 pikë, e ndjekur nga serbët me 5. Bate është mposhtur nga Këlni me një goleadë tenistike 5-2, me gjermanët që shpresojnë ende pas 3 humbjeve të para.

Salzburgu i Austrisë ka barazuar po pa gola ndaj Konyasporit, në grupin I, aty ku surprizën e ka bërë Marseja, që është mposhtur nga Guimaraes 1-0, edhe pse qëndron ende në vendin e dytë.

Në grupin J, si Ostersundsi kryesues, ashtu edhe Zorya kanë humbur përballë Bilbaos dhe Herthës, respektivisht, duke lënë gjithçka të hapur, pasi ekipet ndahen nga kreu në fund me vetëm 3 pikë.

Lazio nuk njeh pengesa, duke mposhtur sërish Nicën e Balotellit 1-0 në Romë, e duke prerë biletën e kualifikimit, ndërsa Nica pret të vendosë fatin e vendit të dytë përkundrejt Zulte Waregem, që fitoi ndaj Vitesses.

Grupi i fundit, ai L kryesohet nga Zeniti, që barazoi 1-1 në Norvegji ndaj Rosenborgut, e tashmë e sheh veten nën presionin e Sociedadit të vendit të dytë me një pikë më pak, por rusët e kanë hedhur një këmbë drejt fazës me eliminim direkt.