Fermerët britanikë me teknologji të re për kujdesin e bagëtive

Kopetë e deleve të fermerëve britanikë me vit janë pre e hajdutëve por me sa duket ato do t’i japin fund këtij problemi shekullor. Xhon Minari, një ish detektiv, ka zhvilluar një teknologji e cila përdoret për metalet e çmuara. Ai ka krijuar një version të mikrodotave të cilat përzihen me ngjyrë dhe aplikohen tek delet. Kodet e mikrodotave marrin të dhëna dhe japin sinjal për vendndodhjen e deleve.

“Erdhëm te ky inovacion duke bërë përzierjen e ngjyrave fluide me mijëra mikrodota të vogla të koduara, e cila pastaj aplikohet në lëkurën e kafshëve dhe qëndron aty gjatë gjithë kohës. Nëse kafshët merren nga fermat e tyre ne tani mundemi ti identifikojmë se ku janë- thotë SINKRON: Xhon Minari, ish detektiv

Edhe pse ende në formë testimi autoritet shpresojnë se kjo teknologji do ndihmojë në eliminimin e tregtisë ilegale. Kontrabanda me gjënë e gjallë në Britaninë veriore është shumë e përhapur. Vjedhja e bagëtive në vitin 2016 Mbretërisë së Bashkuar i kushtoi 1.1 milion paund.