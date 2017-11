Ja deklaratat e të akuzuarave për shkatërrimin e materialeve të përgjimit

Njëra nga të akuzuarat në rastin “Fortesa” ka thënë se ajo vetëm ka zbatuar urdhërin e eprorit Goran Grujovski.

“Me vite punoj në MPB dhe e bëj punën time me profesionalizëm. E respektoj kierarkinë. Në këtë rast kam vepruar vetëm në bazë të eprorit. Veprën nuk e kam bërë me paramendim. Vetëm kam vepruar sipas urdhrit të eprorit. Nuk kisha mundësi zgjedhjeje. Vetëm punën e kam burimin e ekzistencës. Nuk kam bërë asnjë vepër penale. Kam vepruar në bazë të urdhrit. Kam ekzekutuar urdhrin e eprorit Goran Grujevski. Gjithë veprimet e mija si anëtare e komisionit kanë qenë vetëm me urdhër të Goran Grujovskit. Për kaq vite si e punësuar në MPB nuk kam asnjë njollë”, tha njëra nga të akuzuarat, raporton SHENJA.