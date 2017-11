Konfirmohet “meçi më i madh në histori” – Anthony Joshua v Tyson Fury

Eddie Hearn pretendon se Anthony Joshua do të luftoj kundër Tyson Fury dhe ky do të jetë “meçi më i madh në historinë e boksit anglez”.

Joshua mbrojti titullin e tij në WBA, IBF dhe IBO për pesha të rënda ndaj Carlos Takamit të shtunën, transmeton portali arbresh.info.

Londinezi vazhdoi rekordin e tij të 100 për qind me fitore kur gjyqtari Phil Edwards në mënyrë kontroverse ndali meçin në raundin e dhjetë.

Joshua është tani i hapur për çdo betejë para se të luftoj për ndonjë tjetër sfidues të detyrueshëm.

Këtu ka pasur gjithashtu bisedime që ai do të luftoj me Deontay Wilder, por promotori Hearns mendon që publiku anglez preferon meçin ndaj Furyt.

“Ne do të ulemi me Anthony Joshuan dhe Tyson Fury dhe do të përpiqemi për të ndërtuar një plan për të krijuar atë që do të ishte padyshim meçi më i madh në historinë e boksit anglez që keni parë”, përfundoi ai.