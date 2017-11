Lirohet Emrush Ibrahimi, u arrestua për sulm ndaj policisë por cili ishte qëllimi i tij?

Kjo është shtëpia në të cilën jeton Emrush Ibrahimi, personi i cili dje u arrestua si i dyshuar për sulm ndaj policisë, përpara Gjykatës Supreme në Shkup.

57 vjeçari është i pamartuar, dhe jeton i vetëm në këtë shtëpi në fshatin Haraçinë.

Ndan të njëjtin oborr me vëllain, Ferizin, i cili u tregua i gatshëm të flasë për vëllain e arrestuar.

Ferizi tregon se vëllai i tij është natyrë e qetë, por që nuk duron padrejtësitë, gjë që edhe mund ta ketë nxitur të reagojë në atë mënyrë.

“Ky për nga natyra është shumë i prekshëm dhe iu kanë dhimbsur, jo që ka shkuar të bëjë diçka, por e ka motivuar diçka. E patë se edhe nga shëndeti ankohet prej unazave, dhe ka mundur ta ketë atë brezin se është duke bërë terapi. Unë vëlla e kam por nuk çelet te shtëpia, ashtu është për nga natyra”, tha Feriz Ibrahimi, vëllai i Emrushit.

Vëllai i tij, gjithashtu tregon se Emrushi punon si mjeshtër ndërtimi. Ai reagimin e të vëllait e ka mësuar nëpërmjet mediave. Sipas Ferzizit, Emrushi mund të ketë dashur të ngrejë zërin kundër gjykimit të “Grupit të Kumanovës”.

“Tash, sa mendoj unë ndoshta ka pasur ndonjë mendim të hyjë aty brenda dhe të flasë diçka, për me tërheq pak vëmendjen para botës se çfarë po na ndodh, se ne shqiptarët gjithmonë po vuajmë. Diçka tjetër jo”, shtoi Ibrahimi.

Edhe Qefserja, kunata e Emrushit, tregon se ai ka qenë një njeri i qetë dhe që nuk ka sjellë asnjëherë probleme në shtëpi.

“Kam 21 vite e martuar këtu. Deri tash s’kemi pasur asnjë problem me atë. Është person i urtë, i mirë, gjithherë na ka ndihmuar, vajzat m’i ka mësuar, me libra, me kështu….”, tha Kunat e Emrushit, Qefsere Ibrahimi.

Familjarët e Emrushit rrëfejnë se ai, ndonëse tip i mbyllur, megjithatë është human dhe se ka qenë futbollist që ka luajtur për disa skuadra në Maqedoni, Kroaci dhe Gjermani.

Edhe fqinjët e Emrushit thonë fjalë të mira për të.

“Ne kojshi e kemi dhe tanat t’mirat me të. Është njeri i mirë, askënd se ka ngacmuar. Emrushi ka luajtur futboll në Haraçinë një kohë, ka luajtur edhe në Zagreb, dhe në vende tjera në Evropë, por si shqiptarët, po e sheh edhe vetë, e kanë lënë pas, si ka ndihmuar askush”, tha një fqinj i Emrushit.

Ndonëse nuk pranojnë ta thonë hapur, jashtë kamerave, njerëz që e njohin Emrushin tregojnë se ai ka qenë gjithashtu edhe pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare.

Këtë gjë për Televizionin 21 e konfirmuan edhe nga administrata e Shoqata e Veteranëve të Luftës të UÇK-së.

Nga kjo shoqatë thonë se Emrush Ibrahaimi ka qenë në radhët e UÇK-së në vitin 2001, por shtojnë se i njëjti në situata të ndryshme “ka shfaqur paqëndrushmëri emocionale”.

E derisa ne ishim në Haraçinë, në ndërkohë Emrushi u lirua nga arresti. Këtë e pohon edhe avokati i tij, i cili nuk deshi të flet më shumë për rastin, pasi siç tha hetimi ndaj tij mund të vazhdoj.

“Ai u arrestua nga ana e policisë. Pas kryerjes së bisedës me të, i njëjti sot në afatin ligjor është lënë në liri. Për atë se si do të zhvillohet procedura më tej, do të shikojmë më vonë”, tha Millan Ivanovski, avokat i Emrush Ibrahimit.

Avokati i Emrush Ibrahimit gjithashtu tha se rripi që Ibrahimi mbante në brez nuk ishte lëndë shpërthyese.