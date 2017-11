Sot para Gjykatës Themelore Shkupi 1 është arrestuar një person që ju është afruar policisë dhe i njejti është dërguar në stacionin policor në Bit Pazar.

Sipas policëve që e kanë ndaluar personin I.I (57 vjeç), ai ka pasur eksploziv të ngjitur me trupin e tij.

Nga MPB nuk i konfirmojnë detajet por thonë se do të dalin me deklaratë pas disa orëve kur do t’i kenë të gjithë faktet e siguruare.