Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell por edhe me shumë mjegulla të cilat do të mbulojnë disa lokalitete në gjithë territorin e vendit.

Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 4 deri në 15 gradë Celsius..

Gjatë fundjavës do të ketë mot me diell por edhe me temperatura të ndryshueshme.