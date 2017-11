Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell por edhe me vranësira gjatë orëve të pasdites në gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 4 deri në 15 gradë Celsius.

Në Shkup do të jetë me vranësira dhe do të fryjë erë e mesme me drejtim verior. Temperatura do të arrijë 13 gradë celsius.

Gjatë fundjavës do të ketë mot me diell dhe me temperatura të ndryshueshme.