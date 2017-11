Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe me temperatura më të larta se ditët e kaluar.

Temperaturat do të lëvizin nga 6 gradë Celsius në mëngjes e deri më 16 gradë gjatë ditës.

Edhe gjatë javës në vazhdim do të mbizotërojnë temperatura të njejta kurse ndërkohë mund të ketë të rreshura shiu nëpër lokalitete të ndryshme malore.