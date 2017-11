Rrëfime të shkurta inspiruese për arsimim, me publikun do t’i ndajnë parktikues eminent, prindër dhe nxënës në kuadër të edicionit të dytë të “Speech4Teach – inspirim për edukim”, që do të mbahet sot në Shkup në kuadër të projektit të USAID-it, “Me lexim drejt lidershipit”.

Para kësaj pjese të ngjarjes, do të hapet ekspozitë e posterëve dhe portofoleve të mësimdhënësve.

Kjo ngjarje, mes tjerash, ka për qëllim ta shënojë “Muajin e librit” i cili tradicionalisht shënohet nëpër disa shkolla dhe biblioteka në Maqedoni.