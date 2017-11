SI TË PËRGATISNI NJË NUTELLAMISU

përbërësit: Një pako keksa tiramisu, Një pako maskarpone (1.75 gr), 250 ml hopla, 500 ml qumësht, 4 lugë gjelle nutella, Një vanilje sheqer, Një lugë kafe,

Hapat:Fillimisht, qumështin dhe nutellën i bëni bashkë në një enë dhe i vloni. Pastaj keksat tiramisu i zbutni në qumështin e vluar me nutellë dhe i shtrini në tepsi.

Hoplën e përzieni me mikser, pastaj i shtoni maskarponen dhe sheqerin vanillë derisa të krijohet një masë homogjene.

Kremin e shtrini në keksat e tiramisus, renditni keksat e tiramisus sërish mbi krem. Qumështit të mbetur i shtohet edhe një lugë nutellë dhe vlohet sërish. Pastaj e shtrini mbi keksa dhe mbi to i vendosni kremin e mbetur dhe lugën e kafesë

.