TORTË ME QERSHI

përbërësit: 6 të bardha të vezës, 6 lugë sheqer pluhur, 4 lugë miell, 14 lugë kokos, 680 gr qershi (ose një kavanoz qershi (vishnje) nga kompoti, 1 puding (vanilje), 3 lugë sheqer, 2 puding (vanilje), 4 lugë sheqer, 750 ml qumësht,500 ml ajkë (e ëmbël, hoplla për ëmbëlsira), 100 gr çokollatë për zierje, 50 gr margarinë,

Hapat: Perziejme te bardhat e vezes derisa te behet shkume e forte,shtojme sheqerin gradualisht duke perzier dhe en fund shtojme miellin dhe kokosin.Perzijme mire qe te gjithe perbersit dhe masen e qesim ne kallep te lyer dhe permillur me madhesi 35-45.Pjekim ne 180 grade per 15-20 minuta.

Qershite-vishnjet I kullojme nga kompoti,kurse ne kompot te nxehte shtojme sheqerin dhe pluhurin e pudinges te tretur me 3-4 luge kompot te ftohet.Perzijme derisa te trashet kremi I pudinges me kompotin dhe ne te shtojme pastaj qershite dhe kremin e nxehte e qesim mbi pandispanjen e pjekur dhe te ftohur tashme.Pastaj ne nje ene qesim 600 ml qumesht dhe sheqerin,kurse pluhurin e pudingave e tretim me 150 ml qumesht te ftohet.

Perzijme se bashku pasi te vloje qumeshti dhe perziejme vazhdimisht derisa te trashet pudinga.

Ne pudingen e ftohur shtojme ajken e tundur ne shkume te forte dhe perziejme mire.

Kremin e qesim mbi kremin me qershit dhe rrafshojme mire. Persiper qesim glazuren me cokollaten e shkrire me margarine.Pasi te ftohet mire presim ne katrorka sipas deshires.