Vëllau i Komandant Malishevës: Ali Ahmeti sot duhej ta lëshonte qeverinë

“Ali Ahmeti sot është dashur të tërhiqet nga Qeveria, nga shkaku i dënimit drakonik në rastin e Kumanovës, sepse me këto dënime pala maqedonase dëshiron të trishtojë shqiptarët e atjeshëm”, kështu ka thënë Dardan Krasniqi, vëllau i Andi Krasniqit – Komandant Malisheva, në emision Debat D Plus me Ermal Pandurin./Almakos

