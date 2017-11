Zaev në Vjenë: Bashkëpunimi mes biznesit dhe politikës, temë e hapur edhe në Maqedoni

Kryeministri Zoran Zaev sot ka marrë pjesë në Forumin ekonomik në Vjenë të Austrisë “Dialogu për të ardhmen 2017”.

Në deklaratën për media Zaev tha se bashkëpunimi mes biznesit dhe politikës është temë e hapur edhe në shoqërinë në Maqedoni me çka qeveria është e fokusuar me përqindje të madhe të energjisë së saj. “Unë besoj se me avancimin e aspekteve të jetës ekonomike në Maqedoni mund shumë më shpejt ta afrojmë Maqedoninë në Evropë. Kjo është e mundur përmes bashkëpunimit të politikës me biznesin”, ka thënë Zaev, njofton Medial.mk.