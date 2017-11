Deputeti nga radhët e LSDM-së, Muhamed Zekiri, në profilin e tij në Facebook, në lidhje me vendimin për ‘Grupin e Kumanovës’ ka thënë se do të ketë hetim ndërkombëtar dhe e vërteta patjetër do të del në shesh, përcjell Fol.

Zekiri më tej ka shtuar se fillimisht llogari duhet dhënë urdhëruesit, regjisorët dhe organizatorët, pastaj aktorët.