Zinep Iseini apelon për ndihmë – (FOTO & VIDEO)

“Momentalisht jetoj me një ndihmë prej 2000 denarëve në muaj.Kjo nuk më mjafton për nevojat elementare dhe ditore që i nevojiten një njeriu për të jetuar normalisht. Vështirë është se unë jetoj e vetme, në një shtëpi e cila gjatë dimrit pikon nga të gjitha anët”, shprehet Zinep iseini.

Zinep iseini, mbijeton me një ndihmë sociale prej 2000 denarëve në muaj, por kjo nuk i mjafton as për të plotësuar nevojat elementare. Ajo është e re,por në fytyrën e saj qëndrojnë shumë rrudha ku cdonjëra prej saj, flet për nga një vështirësi që aspak nuk është e zakonshme për moshën e saj. Në moshën 15 vjecare kur ajo ende thurte ëndrrat e rinisë, një e papritur shqetësoi shëndetin e saj, për ta paralajmëruar se nga ai moment,jeta e saj terësisht do të ndryshonte dhe se vuajtjet sapo kishin filluar. Ajo të freskët e ka kujtimin e hidhur kur një ditë fillon ti fryhet trupi pa ndjerë asnjë dhimbje dhe në momentin që paraqitet për analiza në spital,mjekët konstatojnë se vëshkët e saj kishin ndaluar së funksionuari dhe për pasojë,menjëherë i nënshtrohet trajtimit me dializë. Së fundmi, Zinepipo përballet edhe me tension shumë të lartë të gjakut dhe gje që i ka shkaktuar probleme të shumta në zemër.

Por krahas të gjitha këtyre lajmeve të këqija, fatmirësia qëndon në faktin se mjekët në shkup tash më kanë gjetur veshkë adekuate për të kryer transplantin,por në pyetje janë vetëm 25 mijë euro,që ajo përfundimisht të lirohet nga fistullat që kanë shkaktuar dmtime të shumta në krahët e kësaj 28 vjeçare.Ajo kërkon ndihmë për të mbijetuar në dimrin që afron sepse në shtëpinë e vjetër ku jeton kushtet nuk i mundësojnë që të ketë një ambient më të ngrohtë.

“Kam nevojë për ndihmë dhe kërkoj nga të gjithë ata që kanë mundësi të më ndihmojën për të kaluar këtë dimër.Deri më tash më kanë ndihmuar shumë dhe unë i falënderoj të gjithë dhe u jam mirënjohëse sepse edhe ata kanë ndarë nga vetja për të më ndihmuar”, apelon ajo.

Për të ndihmuar Zinep iseinin mund të lajmëroheni në numrin e celularit 070 821 757. /Tv Koha/

Ndërsa ndihmat mund ti dërgoni edhe në xhirollogaritë bankare.

Stopanska Banka:200002485016317 për denarë

Dhe në euro

MK:07200002223083628 Eu