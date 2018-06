Diplomati Tahir Shabani ngushëllon Federatën, Komitetin Olimpik dhe familjen me rastin e vdekjes së Fadil Vokrit

Ngushëllime për ndarjen nga jeta e Legjendës të futbollit kosovar, Fadil Vokrri, kryetar i Federatës së Futbollit të Kosovës.

Lamtumirë ambasador me vlera të Larta, duke udhëhequr Federatën e Futbollit të Kosovës për ndërkombëtarizimin e futbollit, emiri i tij i madhe pasuroj Lëvizjen Olimpike në Kosovë, ishte nder që të lobojmë së bashku me disa porën me diplomat dhe Klubin Diplomatik nga Gjeneva për promovimin e futbollit kosovar për anëtarësim në UEFA e FIFA.

Jemi të tronditur thellësisht dhe ndajmë dhimbje të thellë së bashku me familjen VOKRRI, humbje e madhe për me popullin shqiptarë në Botë.

Lamtumirë miku ynë Fadil. Shpirti yt u prehtë në paqe”,

Në emër të Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare në Europë, ju shprehim ngushëllimet më të thella dhe të sinqerta për familjen, të afërmit, miqtë, futbollit kosovar, federatave sportive dhe

Komitetit Olimpik të Kosovës.

