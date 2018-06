LOS ANGELES, CA - AUGUST 5: Alan O'Neill attends Wendy Benge's Launch of Film Studio Bullet Studios on August 5, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Graves/Wireimage)

Gjendet i vdekur aktori 47 vjeçar, Alan O'Neill Alan O'Neill, një prej aktorëve të "Binjakëve të Anarkisë" është ndarë nga jeta. Trupi i O'Neill u gjend pa shenja jete nga e dashura e tij në korridorin e apartamentit të mërkurën mbrëma, shkruan TMZ. Thuhet se aktori në fjalë ka pasur probleme me zemrën dhe ka qenë një duhanpirës i rëndë. Problemet me alkoolin dhe drogën ishin gjithashtu të pashmangshme në jetën e aktorit, tashmë të ndjerë. Trupi i pajetë i aktorit është dërguar për autopsi, gjersa ende nuk ka ndonjë të dyshuar lidhur me rastin. Aktori i ndjerë ka një karrierë të gjatë në film dhe teatër. Karriera e tij daton që nga vitet 1990, teksa është më shumë i njohur për solin e Keith McGrath në "Fair City", si dhe Hugh në sezonet 6 dhe 7 të "SoA". Ai u nda nga jeta në moshën 47-vjeçare. /Telegrafi/

