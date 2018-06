Krim i rëndë në Tiranë, vret një vajzë, qëllon dhe vehten, emrat

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Tiranën mengjesin e sotshëm.

Një vrasje ka ndodhur në Tiranë në zonen e Don Boskos.

Një i ri ka vrarë një vajzë dhe ma pas ka qelluar edhe veten. Vajza 19 vjeçare quhet Xhuljeta Çuni.

Mesohet se i riu eshte në spital pas plagëve të marra, ai është Xhaferr Mata

Ngjarja ka ndodhur përballe kishës në zonen e Don Boskos

Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonën e “Don Boskos” në Tiranë.

Mësohet se vajza e re ka vdekur në vend, ndërsa djali raportohet se eshte në Spitalin Ushtarak.

Nuk dihen ende shkaqet e krimit të rëndë, ndërsa policia po punon për zbardhjen e ngjarjes.

Ja informacioni paraprak i policisë

Më datë 08.06.2018, rreth orës 08:10, në zonën e Don Boskos, ne rrugen “Eshref Frasheri”, shtetasi Xh.M., 31 vjeç dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri pistolete shtetasen Xh.Ç., rreth 19 vjeçe, e cila ka ndëruar jetë në vendngjarje. Autori më pas ka qëlluar dhe veten me armë zjarri ku aktualisht është transportuar ne spital ne gjendje te rende per jeten. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes.