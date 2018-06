Pazari mes LSDM dhe VMRO-së: Përkrahje të referendumit dhe zgjedhje në këmbim të aministisë?!

Javorja “Fokus” ka shkruar në numrin e sotëm se lideri i VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski dëshiron që të bëj pazar me liderin e partisë në pushtet LSDM. Kushtet e tij janë se do të përkrahë referendumin për emrin, në këmbim të amnistisë për Nikolla Gruevski dhe njerëzit e tjerë të VMRO-së e qeverisjes së kaluar që po hetohen dhe akuzohen nga Prokuroria Speciale.

“Shefi i opozitës a po përgatit alibi për përkrahjen e referendumit për emrin për një rezultat pozitiv dhe që deputetët e saj më pas ti miratojnë ndryshimet në Kuvend.

“Cili është çmimi për këtë qasje të Mickoskit. Pazari për lirimin e familjes dhe zgjedhjet e reja?”, shkruan “Fokus”. Por nga ana tjetër, kalkulimet e LSDM janë ndryshe dhe megjithatë nuk po bëhen publike.

LSDM dhe VMRO-DPMNE gjatë periudhës së fundit kanë zhvilluar takime dhe negociata në nivel të grupeve të punës për rikthimin e dialogut politik në institucione, por edhe për hartimin e një agjende politike.

Këto takime u zhvilluan larg vëmendjes së mediave dhe se në mënyrë sinkron u mbajtën të fshehta edhe nga selitë partiake të LSDM dhe VMRO-DPMNE.

Siç mëson INA, marrëveshja ka qenë që edhe mediat të mbahen sa më larg këtyre negociatave. Në kuadër të këtij dialogu kanë qenë edhe takimet në nivel të liderëve Zaev-Mickoski.

Lideri i VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski ka theksuar se dokumenti i marrëveshjes shumë shpejt do të bëhet publik se cilat janë kushtet e tyre.

“Ky dokument së shpejti do të bëhet i njohur dhe do ta prezantojmë para opinionit, me kërkesa tona, që në masë të madhe janë plotësuar.”, ka informuar Mickoski.

Por cila është agjenda politike e dy partive më të mëdha që negociuan larg partive shqiptare.

INA mëson se marrëveshja mes tyre është në disa pika, ndër të cilat:

MIRATIMI I LIGJEVE REFORMATORE;

TRANSPARENCË DHE DIALOG ME OPOZITËN PËR PROCESIN E ZGJIDHJES SË KONTESTIT TË EMRIT;

VENDI TË SHKOJË NË ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË PAKO ME ATO PRESIDENCIALE GJATË FILLIMIT TË 2019;

KSHZ TË UDHËHIQET NGA VMRO-DPMNE;

VMRO-DPMNE TË BËHET PJESË E QEVERISË SË PARAKOHSHME ME MANDAT 100 DITËSH DHE QË DO TË ORGANIZOJË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE ME ATO PRESIDENCIALE;

“STATUS – QUO” PËR LIGJIN PËR GJUHËT TË NGELET PËR ZGJIDHJE PAS ZGJEDHJEVE;

Nga ana tjetër, nuk dihet se a ka kompromise politike për rastet gjyqësore, ato që po udhëhiqen nga Prokuroria Speciale dhe procesi gjyqësor për 27 prillin. Në rastet e Speciales po vazhdon zvarritja e proceseve gjyqësore, ndërsa në procesin gjyqësor për 27 prillin, në dokumentin e prokurorisë mungon organizatori dhe detaje të tjera për dhunën e organizuar në Kuvend. (INA)