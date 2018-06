Sektori i biznesit kërkon terminal në Jazhincë

Sektori i biznesit vazhdon të kërkojë me ngulm hapjen e terminalit në Jazhincë. Kjo kërkesë është aktualizuar kohëve të fundit, kur pika kufitare në Jazhincë u rikthye në vendkalimin kryesor për automjetet e rënda të cilët nuk kanë transportuar materie të rrezikshme.

Sipas Xhemali Dautit, ish kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, pronar i kompanisë Dauti Komerc, disa herë hapja e terminalit doganor në Jazhincë ka qenë temë e bisedimeve.

“Me të gjithë kryetarët e komunave që gravitojnë në Pollog bashkë me Odën nënshkruan një kërkesë tjetër që qeveria të fillojë të bëjë hapjen e këtij terminali doganor, nga ana e Kosovës kemi pasur kontakte të llojllojshme dhe ato kanë pasur gatishmëri kanë objekt dhe të bëhet edhe kufi i integruar, që domethënë pjesa teknike nuk ka problem”, deklaroi për KOHA, Dauti. Ai më tej sqaroi se disa herë është shtruar si temë para autoriteteve qeveritarë por konkretisht nuk ka asgjë. Këtë kërkesë ia ka adresuar edhe zëvendëskryeministrit Angjushev.

“Problemi është tek vullneti i pushtetit në Maqedoni që ti hyjnë rrugës bile së paku nëse nuk mund të bëhet terminal doganor – të mundësohet lëvizja e mallrave përmes kufirit të Jazhincës edhe në raste urgjente, por edhe në funksionimin normal të këtyre kompanive. Në takimin me zëvendëskryeministrin për çështje ekonomike, zotëri Angjushev këtu në UEJL para tre jave, premtoi dhe besojmë se së shpejti do të fillohet që të funksionojë edhe ai terminal”, tha ai.

Me lëshimin në përdorim të rrugës Kaçanik-Hani i Elezit, tashmë është normalizuar edhe gjendja në vendkalimin kufitar në Jazhincë. Por në rajonin e Pollogut shteti vazhdon që të mos përfill kërkesat reale të sektorit të biznesit dhe të Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Dy nga më shumë projektet jetike që kërkohen edhe nga ana e popullatës – siç është hapja e rrugës Tetovë-Prizren dhe terminali në Jazhincë, ende nuk janë në agjendën e qeverisë.

Kohë më parë, një ish kryetar tjetër i kësaj Ode ekonomike, Menderes Kuçi për gazetën Koha theksoi se hapja e terminalit do të ishte në interes të tregtarëve.

“Përderisa një biznesi nga Tetova i duhen 20 minuta për të arritur në Jazhincë, ai duhet të bëjë 100 kilometra tjera dhe të pret radhë në Bllacë. Mund të thuhet se sa është i stimuluar ai, kurse zhargoni i politikanëve është të eksportojmë, e kështu me radhë, por aty fshihet diçka tjetër. Kush të eksportojë, kompanitë e vet qeveritarëve, apo të atyre kompanive që e kanë arritur kapitalin në bazë të mundit të vet. Ne kemi sensibilizuar edhe faktorin politik që ti jepet përparësi hapjes së terminalit në Jazhincë, hapjen e rrugëve, ndryshimit të barrierave doganore, sidomos me tarifat që nuk janë të harmonizuara me këto dy shtete”, tha Kuçi.

Vlerësimet e njohësve të këtyre rrethanave janë se e për ndryshim të kësaj situate nevojitet që faktori politik në vend, sidomos ai shqiptarë – të jetë më këmbëngulës në kërkesat dhe të jetë pjesë e vendimmarrjes për sa i përket aspektit ekonomik me qëllim që rajoni veriperëndimor të mos anashkalohet gjatë projekteve kapitale që janë në interes edhe të bizneseve, por edhe të popullatës./TV KOHA/